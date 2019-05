ERC votarà en contra de la designació d'Iceta com a senador

ERC votarà en contra de la designació del primer secretari del PSC Miquel Iceta com a senador, un fet que també impedirà que el líder socialista presideixi la cambra. Prèviament, els dos diputats de Demòcrates, Toni Castellà i Assumpció Laïlla, van anunciar que demà votaran en contra que la Cambra catalana designi senador al líder del PSC, Miquel Iceta. Demòcrates forma part d'ERC, que encar no s'ha pronunciat sobre l'assumpte. També votarà en contra la CUP. Per la seva banda, el president de Ciutadans, Albert Rivera, va dir ahir que els diputats del seu partit al Parlament no votaran en contra que el primer secretari del PSC sigui designat senador per aquesta Cambra, però sí que s'oposarà després al fet que presideixi el Senat. «El Parlament de Catalunya no pot quedar bloquejat» i «nosaltres no el bloquejarem perquè no ho hem fet mai», va declarar als periodistes durant una visita a Àvila, on va donar suport al candidat de Cs a la Presidència de la Junta de Castella i Lleó, Francisco Igea, i a l'aspirant a l'Alcaldia d'Àvila, Carlos López. Rivera creu que impedir el nomenament de senadors per part dels Parlaments autonòmics, un tràmit que fins ara mai no ha estat obstaculitzat per cap formació política i que es basa en els resultats electorals de cada partit, suposaria «bloquejar les institucions».



Pas previ

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, va tenir en compte ahir que el seu partit presenti «eventualment un recurs al Tribunal Constitucional (TC)» si el Parlament veta aquest dijous la seva elecció com a senador (un pas previ indispensable perquè després pugui presidir el Senat).