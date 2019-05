La fiscalia vol processar per organització criminal càrrecs del Govern, la cúpula de la CCMA i empresaris per l'1-O

La fiscalia ha enviat un escrit a la titular del jutjat d'instrucció número 13 demanant el processament per organització criminal de 27 dels investigats en la causa de l'1-O, així com la directora de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, Àngels Barbarà. La petició del ministeri públic afecta càrrecs i excàrrecs del Govern com Antoni Molons i Joaquim Nin, la cúpula de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) i empresaris que estarien implicats en l'organització del referèndum. Aquestes 27 persones ja estaven investigades pel jutjat número 13 per diferents delictes, com ara malversació, prevaricació o desobediència. Barbarà havia quedat finalment fora de la causa.