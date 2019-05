El jutge de l'1-O cita de testimoni l'ex-número dos d'Interior per les càrregues

El jutge que investiga les càrregues de la Policia Nacional l'1-O a Barcelona va citar com a testimoni l'ex-secretari d'Estat de Seguretat José Antonio Nieto i va requerir els informes policials sobre la intervenció dels antiavalots i les ordres prèvies que van rebre.

En una providència, a què va tenir accés Efe, el titular del jutjat d'instrucció número 7 de Barcelona acorda noves diligències en relació amb la investigació que manté oberta per les càrregues de l'1-O als centres de votació a Barcelona, en la qual estan imputats una quarantena d'agents. Concretament, el magistrat va citar com a testimoni per al pròxim 18 de juny a Nieto, que era el secretari d'Estat de Seguretat l'1-O i ja va testificar en el judici del Suprem contra la cúpula del procés, amb la possibilitat que presti declaració per videoconferència. De fet, altres de les diligències acordades pel magistrat és requerir al Suprem que li remeti la declaració de Sebastián Trapote.