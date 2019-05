JxCat descarta votar a favor de la designació d'Iceta com a senador

JxCat descarta votar a favor de Miquel Iceta com a senador del PSC per designació parlamentària. Així ho ha decidit el grup que presideix Jordi Sànchez, en una reunió dels diputats i diputades aquest dimecres al matí a la cambra, que ha durat dues hores. JxCat, doncs, es debat ara entre el 'no' i l'abstenció al líder socialista. Una abstenció facilitaria l'elecció d'Iceta encara que ERC confirmi el vot en contra, sempre i quan Cs votés 'sí'. Els republicans es reuneixen a partir de les 11:00 al Parlament i, de moment, es planteja votar en contra del nomenament d'Iceta.

Els dos membres de Demòcrates, Antoni Castellà i Titon Laïlla -adscrits al grup d'ERC- i els quatre diputats de la CUP-CC també votaran en contra d'Iceta. Cs ha assegurat que no bloquejarà la designació, sense concretar si podria votar-hi a favor o bé abstenir-se. La designació autonòmica és imprescindible perquè el president del PSC entri a formar part de la cambra alta espanyola i, d'aquesta manera, pugui ser-ne nomenat president, tal com és el desig anunciat pel PSOE.