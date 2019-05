Tancada i manifestació dels Mossos per reclamar una negociació a Buch

Els sindicats dels Mossos d'Esquadra van urgir el conseller d'Interior, Miquel Buch, a reobrir la negociació sobre les millores al cos, ja que consideren que la falta d'agents, que xifren en més de 2.000, suposa un risc per a la seguretat a Catalunya. Un dia després que la USPAC exigís la dimissió de Buch, representants del sindicat SAP-FEPOL i el col·lectiu MosS.O.S es van tancar a la comissaria de l'Eixample i han tallat el trànsit a la plaça d'Espanya de Barcelona per exigir al conseller que es reuneixi amb ells per abordar les negociacions sobre les millores al cos, que van quedar aparcades per la celebració de les eleccions sindicals del passat 11 de març.

Precisament, en una carta dirigida als sindicats, a la qual va tenir accés Efe, Buch va advertir de no podrà formalitzar cap acord per millorar les condicions dels agents fins que finalitzi el recompte de les eleccions sindicals, ja que, segons va al·legar, està suspès cautelarment per la impugnació del vot per correu. Buch va sortir així al pas de les crítiques dels sindicats i va subratllar que la seva voluntat ha estat treballar per aportar «solucions als problemes estructurals» del cos.