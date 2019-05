El president de la Generalitat, Quim Torra, va reiterar ahir, un any després de la seva investidura, que «no es mourà» de la sendera sobiranista i ha remarcat que acudirà avui al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TJSC) a «acusar» l'Estat. Torra declararà com a investigat per un delicte de desobediència.