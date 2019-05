El govern espanyol assegura que el 'no' dels independentistes a Iceta "tindrà conseqüències jurídiques"

La vicepresidenta del govern espanyol, Carmen Calvo, ha assegurat aquest dijous que el 'no' de les forces independentistes a la designació d'Iceta com a senador per part del Parlament "tindrà conseqüències jurídiques", en referència al recurs que els socialistes presentaran al Tribunal Constitucional per la vulneració del que entenen que és un "dret" del PSC de designar la persona que vulgui al Senat. Segons Calvo "la situació plantejada jurídicament és bastant inacceptable: Es trencarà la proporcionalitat obligada del Parlament de Catalunya i serà la història d'una malaptesa immensa".

"Sembla que alguns no han entès el missatge del 28-A que cal que la política espanyola estigui en la legalitat, el respecte i la capacitat d'entesa en les qüestions on amb la diversitat política ens em d'entendre", ha afirmat la vicepresidenta.

Calvo ha assegurat també que "curiosament" en aquesta qüestió el PP i Cs "tornen a anar de la mà dels independentistes" i no entenen "que la posició és defensar la Constitució, la proporcionalitat a la cambra alta que és una manera de defensar també l'ordre constitucional al nostre país".

Tot plegat, segons Calvo "deixa clar" que el PSOE "mai ha tingut cap connivència amb els independentistes".