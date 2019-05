La jutgessa ordena embargar el patrimoni dels 17 processats per malversació

La jutgessa de Barcelona que investiga els preparatius de l'1-O va ordenar ahir descobrir el patrimoni dels 17 processats per malversació, després que en acabar el termini per aportar una fiança de 5,8 milions van consignar al jutjat 3,7 milions recaptats a través de la caixa de solidaritat.

En un escrit, al que va tenir accés Efe, el jutjat d'instrucció número 13 de Barcelona, que va processar per malversació per l'1-O diversos exalts càrrecs del Govern de Carles Puigdemont i a la cúpula de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), ordena procedir a descobrir el seu patrimoni, una vegada transcorregut el termini que va fixar per dipositar la seva fiança.

Les defenses dels 17 processats per malversació han consignat al jutjat 3,7 milions d'euros, recaptats a través de la caixa de solidaritat, i han presentat un escrit en el que argumenten que la resta de la suma que la jutgessa els reclama equival als 2,1 milions que el Suprem va imposar com a responsabilitat als líders independentistes jutjats en l'alt tribunal.

En els seus recursos, les defenses argumenten que no està justificat que el Suprem i la jutgessa instructora assegurin per partida doble una responsabilitat civil per la suposada malversació derivada de l'organització de l'1-O.

En l'ordre de processament, la jutgessa sostenia que l'import de la despesa pública «realitzat o compromès» per a la celebració del referèndum va ser de 4,3 milions d'euros, davant la qual cosa que va fixar per als 17 processats per malversació una fiança per responsabilitat civil de 5,8 milions d'euros, després de sumar un terç de la xifra suposadament defraudada per afrontar les responsabilitats finals del plet.

La jutgessa va advertir als processats per malversació que si no aportaven la fiança de manera solidària en el termini establert es procediria a l'embargament dels seus béns suficients per cobrir aquesta responsabilitat pecuniària.



«Com un psicòpata»

La número dos de la llista de JxCat a l'Ajuntament de Barcelona, Elsa Artadi, va afirmar ahir: «el repressor del (jutjat) 13 és una mica com un psicòpata», en al·lusió a la jutgessa que investiga els preparatius de l'1-O.

Artadi va fer aquesta afirmació durant el dinar «La Barcelona de les dones», en una trobada amb empresàries al Cafè de la Pedrera de la capital catalana, a les quals ha instat a «ajudar els presos polítics i exiliats» contribuint a la «caixa de solidaritat».

Artadi va subratllar que «moltes vegades» han volgut obtenir recursos per a la campanya, però han hagut d'ajudar en canvi als processats per fer front a la fiança «de sis milions d'euros» que -ha criticat- la Justícia els ha imposat en estar acusats de malversació, per la celebració del referèndum il·legal de l'1-O.

Fa uns dies ERC va demanar als seus militants una quota extraordinària per pagar la fiança dels 30 encausats per l'1-O. Urgien a una ajuda involuntària per evitar l'embargament de béns als càrrecs processats.