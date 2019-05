Rubí carrega contra el govern per traslladar 80 menors al centre de la localitat

L'alcaldessa de Rubí, Ana María Martínez, va carregar ahir contra la Direcció General d'Atenció a la Infància i Adolescència (Dgaia) per traslladar «de manera unilateral» un grup de menors tutelats per la Generalitat en un hotel en desús de la localitat vallesana, que es troba al barri de Can Rosés.

En declaracions als mitjans, Martínez va indicar que li han dit que vindran 70 menors, encara que va admetre que ha sentit «diverses xifres» i va criticar que la mesura no s'ha preparat correctament i hauria d'haver-se pres amb més consensos, apuntant els veïns i ha lamentat que no tingués coneixement d'aquest fet fins el 2 de maig. En aquest sentit, va rebutjar que els veïns de Rubí siguin xenòfobs o racistes, en referència a la concentració d'ahir a les portes de l'immoble on la directora general de la Dgaia, Ester Cabanes, va tenir una trobada amb diversos ciutadans i va acabar marxant escortada pels Mossos d'Esquadra.