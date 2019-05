Sánchez avisa que el «no» a Iceta és un veto «a la convivència i al diàleg»

El president del Govern en funcions, Pedro Sánchez, va afirmar ahir que els independentistes catalans estan «vetant la convivència i la concòrdia a Catalunya» en rebutjar la designació del socialista Miquel Iceta com a senador autonòmic.

Poc abans que es conegués oficialment que ERC votarà avui en contra de la designació com a senador autonòmic del líder del PSC, Miquel Iceta, al Parlament per a, després, ser elegit president del Senat, Sánchez, en un acte electoral a Sant Sebastià, va llançar aquell missatge als independentistes.

Va afegir que la solució al problema català està en la Constitució i en les vies estatutàries i ha advertit que «per molt cordó sanitari, per molt veto» que intentin posar els partits independentistes durant aquesta legislatura no podran amb «les ànsies» dels pobles català i basc en pro de la concòrdia i la convivència de tots els espanyols.

Iceta va dir que aquest veto suposa una «aberració democràtica» i va recriminar a ERC que faci bandera del diàleg i després obri la porta a bloquejos d'aquest tipus.

Aquesta decisió, va afegir, «dificultarà moltes coses d'ara endavant perquè la vida és així, és un estira i arronsa». En aquest sentit, va recordar que més enllà d'impedir que es converteixi en president del Senat, tindria d'altres conseqüències, ja que «el que sembres, després ho reculls».

Poc després d'aquestes declaracions d'Iceta, el president d'ERC al Parlament, Sergi Sabrià, va reafirmar el vot en contra de la seva formació per la «falta de respecte» del PSOE cap a les «institucions catalanes».

Segons el seu parer, aquest no era «inevitable» després d'haver-se assabentat «per la premsa» de la voluntat de Sánchez que Iceta fos el president del Senat, sense tenir en compte que abans el Parlament l'ha de designar senador.

Per als republicans, «ningú» pot parlar-los de «cortesia parlamentària» quan hi ha polítics a la presó i a «l'exili». Per la seva banda, JxCat va decidir votar en contra de designar iceta, cosa que situa aquesta operació política dels socialistes a la vora del fracàs.



Ple específic

El Parlament celebrarà avui un ple específic per votar la proposta de designació d'Iceta com a senador, pas previ perquè pugui ser elegit president del Senat, com desitja el president del Govern, Pedro Sánchez.

Aquesta designació, no obstant això, es troba en aquests moments a la vora del fracàs.

Des de la ciutat belga de Waterloo, l'expresident i cap de llista de JxCat a les eleccions europees, Carles Puigdemont, va advertir a Iceta que no pot «invocar la cortesia parlamentària» perquè l'avalin com a senador perquè «la va trencar», en referència al fet que va votar a favor que a ell li suspenguessin els seus «drets polítics» com a diputat.

Molt diferent ho veu el president del PP, Pablo Casado, per a qui el Govern en funcions segueix intentat «congraciar-se amb els polítics presos catalans amb aquesta proposta, mentre que ells volen instrumentalitzar les Corts per seguir amb el seu full de ruptura.

L'alcaldessa de Barcelona i candidata a la reelecció, Ada Colau, ha demanat generositat a les parts i fer un esforç de diàleg sobre la candidatura al Senat d'Iceta. I el president de Cs, Albert Rivera, va assegurar que la formació taronja votarà no «amb les dues mans» perquè el líder del PSC presideixi el Senat, però que no «bloquejaran el funcionament de la Cambra a Catalunya».



La Mesa rebutja la petició del PSC

La Mesa del Parlament va rebutjar la petició del PSC perquè la designació de Miquel Iceta com a senador autonòmic es voti amb paperetes, de tal manera que els diputats només puguin dipositar un vot amb el nom del candidat proposat o en blanc, però no puguin votar en contra.

Fonts parlamentàries van explicar a Efe que ERC i JxCat van rebutjar que la votació sigui amb paperetes, mentre que Cs es va abstenir i el PSC es va manifestar a favor. Les mateixes fonts van assenyalar que la majoria de la Mesa es va inclinar perquè la designació es decideixi per vot electrònic, «com s'ha fet els últims deu anys».