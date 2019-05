Una associació d'ex-MENAs s'ofereix a mediar al conflicte entre Rubí i la DGAIA

Després dels incidents a Rubí per la tensió al voltant de la instal·lació d'un centre de menors no acompanyats (MENA) en un hotel del municipi, l'associació de joves migrants extuletats Exmena es va oferir ahir per mediar amb el futur alcalde de Rubí en el conflicte entre l'Ajuntament i els veïns. En una roda de premsa, els membres de l'associació van denunciar que el cas de l'alcaldessa de Rubí és un dels molts exemples de polítics que han trencat el pacte de l'1 d'abril passat en què es comprometien, els partits, a no utilitzar la immigració en campanya electoral. Des de l'associació es considera que les paraules el discurs d'Ana María Martínez va estar «ple d'odi, racisme i irresponsabilitat» perquè ha generat divisió entre els veïns i els joves migrants a la ciutat. Per l'associació, es va generar un ambient hostil pels nois en comptes de facilitar la seva integració i va recordar que són joves no problemàtics que porten temps treballant a Catalunya.