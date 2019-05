El jutge certifica que falten 2,1 milions d'euros de la fiança pels preparatius de l'1-O

El jutjat que investiga els preparatius del referèndum va certificar que falten per pagar 2,1 milions de la fiança de 5,8 imposada als 17 processats per malversació en l'1-O, per la qual cosa va començar els tràmits per garantir aquesta responsabilitat civil.

En un escrit, la secretària del jutjat d'instrucció número 13 de Barcelona, Montserrat del Toro, comunica a la magistrada que els processats han pagat gairebé 3,7 milions d'euros -procedents de la caixa de resistència- però, una vegada finalitzat el termini per abonar-los, falten uns altres 2,1 per completar la fiança.

Prèviament, el jutjat havia ordenat descobrir el patrimoni dels 17 processats per malversació, tràmit encaminat a acordar en un futur un eventual embargament dels béns dels processats per garantir la responsabilitat civil imposada. La defensa dels processats per malversació van consignar al jutjat gairebé 3,7 milions d'euros, acompanyat d'un escrit en el qual van argumentar que la resta de la suma que la jutgessa els reclama equival als 2,1 milions que el Suprem va imposar com a responsabilitat civil als líders independentistes jutjats a l'alt tribunal.

Segons addueixen els advocats en els recursos que han presentat davant la jutgessa contra la fiança, la justícia està reclamant indegudament els diners presumptament malversats en el referèndum per duplicat, en els processos oberts al Suprem i al jutjat d'instrucció 13 de Barcelona. En el seu escrit, la secretària del jutjat -el testimoni d'allò succeït de la qual en els registres del 20-S a la conselleria d'Economia.