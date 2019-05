Santi Vidal es reincorporarà en un jutjat social a Barcelona

El jutge i exsenador d'ERC Santi Vidal es reincorporarà a la carrera judicial com a titular del jutjat social número 27 de Barcelona, després d'haver estat suspès per raons disciplinàries per participar en la redacció de la Constitució catalana.

Segons van informar fonts judicials, la Comissió Permanent del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) va resoldre atorgar a Vidal la plaça de titular d'un jutjat social de Barcelona, en el concurs de trasllat convocat aquest any.

Santi Vidal va ser suspès durant tres anys pel CGPJ, per una falta molt greu, després d'haver participat en la redacció de la Constitució de la República catalana.

Una vegada complerta la sanció imposada, l'any passat, el CGPJ va tornar a denegar el reingrés de l'exsenador al servei actiu en la carrera judicial per manca d'aptitud d'acord amb un article de la Llei Orgànica del poder Judicial que el Tribunal Constitucional va anul·lar posteriorment. Per aquell motiu, el Tribunal Suprem va reconèixer el mes de març passat el dret de Vidal a reincorporar-se com a jutge, malgrat estar investigat pels preparatius del referèndum de l'1-O pel jutjat d'instrucció número 13 de Barcelona, que finalment l'ha acabat exculpant.

Després de la sentència del Suprem, Vidal, que abans de la seva suspensió era magistrat d'una secció penal de l'Audiència de Barcelona, tenia l'obligació de participar en el primer concurs en el que s'anunciessin places de la seva categoria i sol·licitar totes les vacants fins que se li concedís destí en propietat.

El jutge va ser elegit senador d'ERC a les eleccions generals del 2015, però va dimitir del càrrec en transcendir que havia revelat en diverses conferències que el Govern estava recollint il·legalment les dades fiscals dels catalans i disposava d'una partida camuflada de 400 milions d'euros per preparar les estructures d'Estat.

Va ser precisament la publicació d'aquelles conferències el que va donar peu a la investigació del jutjat d'instrucció número 13 de Barcelona pels preparatius de l'1-O, en el que estan processats una trentena de persones, entre elles nombrosos excàrrecs de la Generalitat.