Junqueras no dona per «trencades» les relacions amb el PSOE tot i el veto a Iceta

El cap de llista d'ERC per a les eleccions europees, Oriol Junqueras, va assegurar ahir que no dona per «trencades» les relacions amb el PSOE «ni des de la presó» perquè és «partidari del diàleg i la convivència». Junqueras, a la presó preventiva i jutjat al Tribunal Suprem per l'1-O, va demanar «esforços» als socialistes per fer possible un acostament. En les seves primeres declaracions després del «no» dels grups independentistes al Parlament a designar Miquel Iceta com a senador autonòmic, Junqueras va assenyalar que aquest veto no representa trencar la «cortesia parlamentària», ja que al seu parer «qui l'ha perdut són els que empresonen innocents». «Als que se'ns impedeix parlar i acudir als debats és a nosaltres», va asseverar Junqueras, qui va defensar que «per dialogar han de fer esforços els que tenen més elements a favor i menys limitacions». Segons el candidat europeu, el PSOE està «imposant la seva opinió i aplaudint la repressió», però Esquerra «és partidària de parlar amb tothom». Junqueras va defensar que la seva presència al Parlament Europeu servirà per evidenciar davant de la resta de parlamentaris «que un dels seus col·legues és un pres polític» traslladat a Estrasburg «sota tota mena de restriccions i amb la voluntat que no exerceixi els seus drets». «Si un pres polític jutjat per coses que no estan en el Codi Penal està al Parlament, Europa haurà de fer una lectura més personal i immediata del conflicte català», va assenyalar. Junqueras va especificar que «qui millor pot explicar a Europa la situació de repressió són els candidats presos».