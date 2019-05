Els presos electes sortiran el dia 20 per tramitar l'acta de diputats i senadors

La Sala del Tribunal Suprem que jutja el procés independentista va autoritzar ahir als presos electes Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, Josep Rull, Jordi Turull i Raül Romeva que acudeixin dilluns vinent, 20 de maig, a les Corts Generals perquè puguin emplenar els tràmits que cal per obtenir les seves actes de parlamentaris.

El tribunal que presideix el magistrat Manuel Marchena va dictar una providència que concedeix aquest permís als cinc acusats que van ser elegits en les eleccions generals del 28 abril perquè puguin anar «personalment» al Congrés, en el cas de Junqueras, Sànchez, Rull i Turull, i al Senat, en relació a Romeva, i presentin la credencial i la declaració d'activitats i béns com a electes.

La sala atén part de la petició que van formular els advocats Andreu Van den Eynde (que defensa Junqueras i Romeva) i Jordi Pina (que exerceix la representació lletrada dels altres tres acusats) després de conèixer la interlocutòria en la qual es va autoritzar la sortida del centre penitenciari el dia 21 de maig per assistir a la constitució de les Corts.

El tribunal assenyala en la seva providència, que els cinc presos electes podran sortir de la presó de Soto del Real dilluns vinent «a partir de les 10 hores» i estableix condicions semblants a les que hi ha fixades per al dia de la constitució de les Corts: «Hauran de ser custodiats i la presidència de totes dues cambres ha d'adoptar les decisions que calguin perquè aquests tràmits es practiquin sense dilació i perquè siguin reintegrats al centre penitenciari com més aviat millor».



Estar-se a les Cambres

Pel que fa a l'endemà, els advocats també van sol·licitar que els seus defensats poguessin estar-se a les cambres des de les 9.00 a les 17.00 hores «per assistir al ple de constitució, fer reunions de treball i atendre compromisos de comunicació pública i premsa» i així garantir «el normal desenvolupament de les seves funcions com a parlamentaris».

La sala torna a reiterar el que va acordar en la interlocutòria que es va dictar dimarts, per la qual cosa una cop conclogui la sessió constitutiva, l'exvicepresident de la Generalitat, l'exlíder de l'ANC i els exconsellers catalans hauran de ser «reintegrats, sense dilació, al centre penitenciari» i no podran participar en cap altre tipus d'acte.

Així mateix, atès que el dia 20 de maig hi havia sessió del judici que se celebra al Tribunal Suprem, la sala va acordar suspendre-la i ajornar la citació dels últims nou testimonis al dimecres 22 de maig, quan a més està previst que comenci la prova pericial.

D'altra banda, l'advocat de Junqueras i Romeva insisteix en el seu recurs en la necessitat que el Suprem sol·licités a les Corts el suplicatori per continuar la vista oral, després que el mateix tribunal el rebutgés.

La sala no va contestar, sinó que ha traslladat a les parts el contingut d'aquest escrit perquè s'hi pronunciïn.