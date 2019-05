Van den Eynde critica que el TS no deixarà «contextualitzar» els vídeos de l'1-O

L'advocat d'Oriol Junqueras i Raül Romeva va criticar ahir que el jutge Manuel Marchena no els permetrà «cap contextualització» durant la visualització dels vídeos de l'1-O. En declaracions a RAC1, Van den Eynde va explicar ahir que la setmana passada van mantenir una reunió amb el tribunal i els va comunicar que no podrien comentar ni confrontar les imatges que s'hi veuran.

«Serà bàsicament com anar al cine», va dir l'advocat. El lletrat va lamentar que això és una «barbaritat» però «congruent» amb l'actuació fins ara del tribunal, ja que, si no els han deixat emetre els vídeos per confrontar-los amb els testimonis dels policies, «per què ho hauria de permetre ara encara que sigui de forma indirecta».

Van den Eyde va explicar que ells pretenien poder fer una «mínima confrontació» en l'emissió dels vídeos, en el marc de la fase documental, i va insistir que si s'haguessin pogut visionar abans i confrontar les declaracions dels policies amb les imatges «hagués caigut tota la tesi de l'actuació».

D'altra banda,va afirmar que el fet de permetre als diputats electes presos prendre possessió de l'acta de diputat el proper dilluns serà «per complir els tràmits i prou», ja que creu que la suspensió serà immediata.