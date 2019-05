Els presos electes passen més d'una hora fent gestions al Congrés

Els presos electes Jordi Sànchez, Jordi Turull, Josep Rull (JxCat) i Oriol Junqueras (ERC) han estat més d'una hora al Congrés fent tràmits i gestions per acreditar-se com a diputats. Entre d'altres, han omplert formularis, han presentat la declaració d'activitats i s'han fet la fotografia oficial.

Han entrat a l'edifici per un accés on no hi havia premsa i la policia els ha custodiat des de la comissaria subterrània fins als ascensors que els han dut a la primera planta, sempre sense manilles. Han pogut fer els tràmits acompanyats en tot moment dels seus companys de grup parlamentari i també de diputats de HB-Bildu.

No han pogut fer declaracions a premsa tot i que sí que membres dels seus equips els han gravat vídeos que han penjat a xarxes. Els han entregat la cartera de pell marró de diputat però no els l'han deixat endur-se-la a la presó. No els han arribat a donar ni l'Ipad ni el telèfon mòbil que entreguen a tots els diputats.