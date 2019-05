La fiscalia demana dos anys de presó per al policia que va agredir el fotògraf Jordi Borràs al carrer

La fiscalia demana dos anys de presó per al policia nacional que el mes de juliol passat va agredir el fotoperiodista Jordi Borràs després de reconèixer-lo en un carrer del barri Gòtic. El fiscal considera que l'inspector de la brigada d'informació és autor d'un delicte de lesions amb l'agreujant de discriminació per motius ideològics. A més, també sol·licita la inhabilitació especial pel dret de sufragi passiu durant el període de la condemna, així com que indemnitzi Borràs amb 7.500 euros per les lesions patides, tant físiques com psicològiques.

A més, segons ha informat el mateix fotògraf a Twitter i el digital 'El Món', pel que treballa, el ministeri públic demana el sobreseïment de la causa contra Borràs -que va ser denunciat pel policia- ja que no "queda acreditada la seva participació en les lesions patides per l'acusat". Segons l'escrit, no queda demostrat que el fotoperiodista donés un cop de puny en el front a l'agent de la policia espanyola.

L'agressió es va produir el dilluns 16 de juliol al carrer Capellans de Barcelona cap a les vuit del vespre quan el fotoperiodista sortia de cobrir un acte a l'Ateneu Barcelonès. Un home d'uns 40 anys va identificar Borràs i se li va apropar a crits de "Viva España" i "Viva Franco" proferint-li diversos cops que li van deixar ferides a la cara. Un veí de la zona va intentar immobilitzar l'agressor i aquest es va identificar con a policia ensenyant una placa. L'agressor anava armat amb una navalla que li va caure en la fugida, quan diversos veïns el van intentar aturar per evitar que fugís.

Després es va saber que el policia és un comandament de la Brigada Provincial d'Informació adscrit a la Prefectura Superior de Policia de Catalunya. En concret, l'inspector s'ha especialitzat des de les oficines ubicades al complex policial del barri barceloní de la Verneda, en l'àmbit d'informació relacionat amb l'extremisme jihadista.

Diversos testimonis van corroborar al jutjat la versió del fotoperiodista, i l'inspector va acceptar l'agressió a Borràs però va argumentar que es va produir perquè "va repel·lir una agressió anterior" d'ell.