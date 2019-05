La Fiscalia investiga un presumpte desviament de diners públics al PDeCAT

La Fiscalia Anticorrupció investiga un presumpte desviament de fons públic destinats a l'esport que haurien anat a parar a mans del PDECat a través d'una entitat de caire sobiranista, segons publica 'El Periódico'. La fiscalia ha obert diligències arran d'una denúncia que la policia va rebre a mitjan 2018. Segons aquesta denúncia, l'oenagé Catmon Igman hauria rebut almenys 10.000 euros del Canal Olímpic de Catalunya Equacat, entitat pública participada per la Generalitat, a través de factures de publicitat inserida a la revista de l'associació no governamental per un import superior al preu de mercat. 'El Periódico' afirma que ha tingut accés a la denúncia i que s'hi diu que aquests fons haurien anat a parar al PDECat.



Segons el rotatiu, des de Canal Olímpic de Catalunya es va sol·licitar que s'aportessin 10.000 euros a Catmon per construir uns vestidors esportius a Sarajevo. L'aleshores president de l'entitat pública, Gerard Figueras, hauria adduït que arran de l'aplicació de l'article 155, l'oenagé no podia rebre aquests diners en concepte d'ajut solidari. Aquests diners, s'afirma a la denúncia a la qual ha tingut accés 'El Periódico', haurien anat a parar al PDECat.



El diari afegeix que Catmon està presidida per Víctor Tarradellas, exsecretari de Relacions Internacionals de CDC, i que al seu patronat hi ha hagut Francesc Dalmases, actual diputat de Junts per Catalunya.



En una altra actuació no vinculada amb aquesta, Tarradellas va ser detingut el maig del 2018 en el marc d'una operació de la policia espanyola pel suposat desviament de fons públics a través de subvencions irregulars de la Diputació de Barcelona en l'època en què estava presidida per Salvador Esteve (CiU). Catmon hauria estat una de les entitats beneficiades.



El PDeCAT ha assegurat aquest dilluns que no té "cap relació" amb el presumpte desviament de diners públics destinat a l'esport a través d'una entitat sobiranista, que investiga la Fiscalia Anticorrupció, segons El Periódico.



En un comunicat, el PDeCAT ha assegurat que "no tenim constància que s'hagi obert cap investigació que afecti el nostre partit. No tenim, ni hem tingut, cap relació amb el Canal Olímpic de Castelldefels ni la Fundació CatMón, ni hem rebut cap prestació econòmica de cap tipus", ha remarcat el PDeCAT.



Segons subratlla en el seu comunicat, la formació no rep "donacions de persones jurídiques" ni n'ha rebut "mai".



"Només acceptem donacions de persones físiques, tal com determina la legislació vigent que complim escrupolosament", ha insistit el PDeCAT, abans d'assegurar que està "fermament compromès amb la transparència i la lluita contra la corrupció".



Des de Twitter, el president del partit, David Bonvehí, s'ha fet ressò de la notícia i ha llançat una advertència: "No tenim constància de res, i per descomptat desmentim totalment qualsevol desviament de diners al PDeCAT. Iniciarem accions judicials contra qui vulgui embrutar el nostre nom".





No tenim constància de res, i per descomptat desmentim totalment qualsevol desviament de diners al @Pdemocratacat. Iniciarem accions judicials contra qui vulgui embrutar el nostre nom.



La fiscalía investiga un presunto desvío de dinero público al PDECat https://t.co/QgrPEDkhut — David Bonvehí (@davidbonvehi) 20 de maig de 2019

D'altra banda, el rotatiu 'El Confidencial' ha publicat aquest dilluns que la Fiscalia té documents que demostrarien que el govern d' Artur Mas va pagar despeses del referèndum del 9-N del 2014 mesos després de la celebració de la consulta desviant fonts teòricament assignats a instal·lacions esportives. El Govern de Mas hauria amagat els pagaments amb presumptes factures falses emeses amb la connivència d'Unipost.