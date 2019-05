Ni pantaló curt ni xancletes en moto: els mossos controlaran l'equipació

Aquesta setmana, del 20 al 26 de maig, les policies de trànsit faran una campanya intensiva per vetllar per la seguretat dels motoristes. Una acció programada quan ja comença el bon temps i la mobilitat d'aquests vehicles de dues rodes creix. L'objectiu és que això no suposi un augment de les víctimes. A peu de carretera es vigilaran els motoristes com a infractors, però també com a possibles víctimes de conductes de risc dels conductors de la resta de vehicles.

Aquest 2019, 15 motoristes han mort a les carreteres catalanes i 105 han resultat ferits greus. Són menys motoristes morts que el mateix període de l'any passat, quan 18 motoristes havien perdut la vida, però hi ha hagut més usuaris de motocicletes que han patit ferides de gravetat, atès que el 2018 n'hi havia 85.

En aquest sentit, es demana més percepció del risc i consciència de la pròpia fragilitat als motoristes i a la resta d'usuaris respecte i col·laboració per reduir les víctimes en general i en especial d'aquest col·lectiu. A més, s'apel·la a la responsabilitat compartida i a la necessitat d'una convivència respectuosa a la xarxa viària que requereix l'adopció de mesures protectores per part dels conductors de tots els vehicles.



La importància d'un bon equipament

Ara que ve el bon temps convé recordar que el motorista circula sense la protecció d'una carrosseria i qualsevol caiguda o impacte pot comportar-li abrasions i greus lesions. Per això, és d'una importància vital l'equipament que ha de portar, ja que és la seva única protecció davant l'asfalt.

L'ideal és un equipament integral tant en trajectes llargs com curts: jaqueta i pantalons llargs, guants i botes, i el casc (que ha de ser integral i homologat). Sobretot de cara a la calor és molt important que el motorista no es relaxi amb l'ús d'aquests elements i protegeixi igualment les seves extremitats amb mànigues llargues a cames i braços, així com els peus tapats. Per la seva seguretat, aquest estiu volem evitar la imatge de motoristes circulant amb xancletes i pantalons curts.