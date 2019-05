Els presos electes s'acrediten sota vigilància policial

El matí d'aquest dilluns els presos electes des de les eleccions del 28-A pel Congrés i el Senat sortiran de la presó de Soto del Real per anar "degudament custodiats" a complimentar els tràmits de presentació de les credencials i la declaració d'activitats i de bens. Oriol Junqueras (ERC), Jordi Sánchez (JxCat), Jordi Turull (JxCat) i Josep Rull (JxCat) aniran al Congrés i Raül Romeva (ERC) al Senat per dur a terme uns tràmits que hauran de dur a terme "sense dilació" amb l'objectiu que "siguin reintegrats al centre penitenciari al més aviat possible", segons la interlocutòria del Tribunal Suprem. Dimarts tornaran per assistir a les sessions constitutives del Congrés i del Senat. A la represa de les sessions del judici de l'1-O al Tribunal Suprem el dimecres ja hi aniran essent diputats i senador.

En el cas dels futurs diputats, no era necessari que dilluns fessin les gestions personalment, les podien haver fet per delegació, però els seus advocats així ho van demanar i així ho podran fer.

Dimarts tornaran a les cambres per participar a les sessions constitutives per prendre possessió del càrrec. Hauran de jurar o prometre, ni que sigui per imperatiu legal, acatar la Constitució.

El Congrés preveu que tinguin llibertats de moviments a l'hemicicle aquell dia, tot i que les portes que donen accés a la sala estaran custodiades per agents. No podran fer reunions de treball ni assistir a compromisos de comunicació pública i premsa.

Junqueras va anunciar en una roda de premsa a l'ACN que no descarta aprofitar la sessió constitutiva del Congrés per parlar amb el president espanyol, Pedro Sánchez. Si ho fa haurà de ser en un recés de la sessió, ja que hauran de tornar a la presó "sense dilacions" un cop la presidència de les cambres hagi posat fi a la sessió.

La seva participació posterior en l'activitat parlamentària està per veure. Segons La Vanguardia els magistrats deixaran la decisió a mans de la Mesa del Congrés dels Diputats, que tindrà majoria progressista i que estarà presidida per Meritxell Batet. Podrien encarregar un informe als lletrats del Parlament espanyol per determinar els passos a seguir.

La setmana del judici de l'1-O al Tribunal Suprem arrencarà dimecres amb l'última sessió destinada a les declaracions de testimonis, la fase més llarga de tot el procés. Dimecres estan citats a declarar 13 testimonis i també està previst que comencin les proves pericials.