Romeva s'acredita com a senador

El senador d'ERC Raül Romeva, en presó preventiva per la causa del procés, s'ha acreditat com parlamentari de la XIII Legislatura en tan sols set minuts i seguidament ha tornat a la presó de Soto del Real (Madrid) en el mateix cotxe de la Guàrdia Civil que l'ha portat fins al Senat.



Romeva només ha estat mitja hora a l'edifici de la Cambra Alta, permanentment custodiat per policies de paisà de la comissaria del Senat, els quals l'han acompanyat perquè pogués complir amb la tramitació de les seves credencials de senador segons el dictaminat per l'acte del Tribunal Suprem, que també l'ha autoritzat a assistir demà a la sessió constitutiva del Senat.



Una vegada que ha accedit al garatge de l'edifici, deu minuts abans de les deu del matí, en un vehicle negre sense distintius de la Guàrdia Civil, els agents de la Policia Nacional s'han fet càrrec d'ell i l'han conduït pels ascensors fins a la tercera planta del palau.



Allà l'esperava la portaveu del grup, Mirella Cortès, qui s'ha encaminat pel passadís cap a ell per a rebre'l amb dos petons i una abraçada; en aquells moments Romeva caminava envoltat pels policies i altres senadors del grup parlamentari d'ERC, que té 13 representants en la nova legislatura.



Mentre nombrosos mitjans de comunicació seguien l'escena, Romeva i els seus acompanyants s'han endinsat a la Sala Clara Campoamor, on els nous senadors presenten les credencials expedides per les Juntes Electorals Provincials que els acrediten per a la Legislatura que arrenca demà.



Allà, els serveis del Senat "ho tenien tot preparat", segons ha relatat després Cortès als periodistes, i per això ha pogut completar tots els tràmits en un temps rècord de set minuts, quan l'habitual és que els senadors més ràpids utilitzin com menys un quart d'hora.



L'acte del Tribunal Suprem que permetia que realitzés personalment la seva acreditació assenyalava que Romeva hauria d'estar "degudament custodiat" per les forces de seguretat i que la tramitació s'efectuaria "sense dilació" per a després ser reintegrat a la presó "tan aviat com sigui possible".



Cortès ha assenyalat que encara que han intentat conversar amb ell mentre realitzava les gestions, amb prou feines han tingut temps d'intercanviar algunes impressions; l'ha vist "molt tranquil" i li ha dit, amb vista a les eleccions de diumenge que ve: "Sortim a guanyar".



Abans d'entrar a l'ascensor que l'ha portat de nou fins al garatge del Senat, els altres dotze senadors d'ERC l'han acomiadat amb un aplaudiment després d'estrènyer-li les mans.



Mentre es dirigia en el vehicle de la Guàrdia Civil a la presó de Soto del Real, en el seu compte de Twitter Romeva ha publicat el següent missatge en català: "Som polítics, fem política i la continuarem fent. Avui he recollit l'acta però no només l'acta, gràcies a tots i totes per l'afecte. Endavant!".



Raül Romeva ha abandonat el Palau del Senat rumb a presó a les deu i vint del matí.





??En @raulromeva ja ha arribat al Senat a recollir la seva acta de senador. La repressió no ens vencerà! #ImpulsRepublicà pic.twitter.com/d2XfYrMcR4 — Esquerra Republicana (@Esquerra_ERC) 20 de maig de 2019