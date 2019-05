Junqueras, Sànchez, Rull, Turull i Romeva s'acrediten a Congrés i Senat

Els diputats electes Oriol Junqueras (ERC), Jordi Sànchez, Josep Rull i Jordi Turull (JxCAT), que estan en presó preventiva, es van acreditar ahir al Congrés passades les 10 hores custodiats per un important dispositiu policial i enmig d'una gran expectació mediàtica i política. També es va acreditar com a senador d'ERC Raül Romeva: «Som polítics, fem política, i la continuarem fent. Avui he recollit l'acta, però no només l'acta. Gràcies a totes i tots per l'estima. Endavant!».

L'arribada de Junqueras, Sánchez, Rull i Turull des de la presó de Soto del Real es va produir, en contra de l'esperat, per l'estacionament públic que té accés directe a les dependències del Congrés, i va coincidir amb la celebració de la Mesa de la Cambra i de la Diputació Permanent.

Des de primera hora del matí mig centenar de fotògrafs i càmeres de televisió es van concentrar al pati del Congrés i al carrer Zorrilla pel qual s'accedeix a l'aparcament privat de Palacio, entrada que finalment va ser rebutjada per motius de seguretat.

Un altre mig centenar de periodistes esperava en la primera planta del Congrés davant la sala Lázaro Dou, on els presos havien de lliurar les seves credencials com a diputats electes.

A les 10.04 hores sortien dels ascensors Junqueras, Turull, Rull i Sànchez custodiats ja per policies de paisà de la Cambra Baixa i després d'haver fet el canvi d'agents en la Comissaria del Congrés.

Els quatre van ser rebuts amb aplaudiments per més d'una desena de diputats d'ERC liderats per Gabriel Rufián, a més dels dirigents de JxCAT Laura Borràs i Míriam Nogueras i d'EH Bildu, Jon Iñarritu i Marian Beitialarrangoitia.

L'exportaveu del PDeCAT Francesc Homs i actualment un dels advocats de Rull, Turull i Sànchez també va acudir a acompanyar-los amb el portaveu del PDeCAT al Senat, Josep Lluís Cleries.

Després de ser rebuts per tots aquests companys i diputats independentistes, els polítics presos es van fer diverses fotografies amb ells abans d'entrar a la sala, on van coincidir un parell de minuts amb l'exministre de Justícia Rafael Catalá, que prèviament havia acudit a acreditar-se i que els va saludar breument.

Durant la llarga hora que van durar les acreditacions dels quatre presos en dues sales contigües, l'ambient va ser de normalitat. Els lletrats van permetre als diputats d'ERC i de JxCAT fer-se fotos i vídeos amb els presos, i el tracte, segons fonts d'ERC, va ser «impecable».

Això no obstant, no se'ls va lliurar ni el mòbil ni la tauleta que tradicionalment reben els diputats quan s'acrediten i només se'ls va lliurar la cartera del Congrés que, per ordre judicial, no es van poder emportar i la van haver de deixar als seus representants dels partits polítics.



Els missatges dels presos

Els cinc presos independentistes van agrair els vots dels ciutadans que els permetran defensar les seves idees i, en concret, «el mandat de l'1 d'octubre». El president d'ERC, Oriol Junqueras, va escriure en el seu compte de Twitter que van poder sortir de la presó madrilenya de Soto del Real «gràcies als vostres vots per recollir les credencials que ens acrediten com a senador i diputat del Congrés».

«Els vostres vots ens han fet lliures. I diumenge ens faran lliures a Europa», va destacar. Jordi Sànchez també va agrair als ciutadans que el van votar. «Gràcies a tota la gent que ens va votar ja som diputats. Ara toca que aquest diumenge @quimforn i @krls facin el mateix a l'Ajuntament i a Europa. Som-hi!!! #femHoJunts#JuntsxEuropa», va escriure en aquesta xarxa social en referència a Joaquim Forn i Carles Puigdemont, respectivament. També a Twitter Jordi Turull va deixar un missatge: «Recollint i signant l'acta de diputat en el @Congreso_És. Orgullós de ser la veu dels ciutadans de Lleida, el Pirineu i Aran i de defensar el mandat de l'1 d'octubre. Unitat, transversalitat i determinació». De la seva banda, Josep Rull va assenyalar «garantirem el mandat de l'#1O, i estarem al costat de la gent dels nostres pobles i ciutats».