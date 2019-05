Els Mossos troben un cadàver i sospiten que és el de Janet Jumillas

Els Mossos d'Esquadra han trobat un cadàver al Prat de Llobregat (Barcelona) i estan pendents de la seva identificació per esbrinar si es tracta de Janet Jumillas, la dona que va desaparèixer el passat 13 de març a Cornellà (Barcelona) i que suposadament va ser víctima d'un crim.

Segons han informat a Efe fonts de la investigació, els Mossos han localitzat un cadàver en un solar del Prat i ara estan pendents de l'autòpsia per confirmar les circumstàncies de la mort i per determinar si es tracta de Janet Jumillas.

Per l'homicidi de Jumillas roman en presó preventiva des del passat 9 de maig Aitor GP, a qui els Mossos van veure llençar una setmana després de la desaparició de la dona unes ulleres trencades de la víctima i dos fregones xopes de sang, que també tacava les parets i el terra de casa seva a Cornellà, on hi havia pintura recent en part de l'habitatge.