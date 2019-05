Romeva ocupa el seu escó al Senat entre aplaudiments

El pres d'ERC Raül Romeva ha ocupat el seu escó a l'hemicicle antic del Senat, on aquest matí prendrà possessió del seu escó, rebut per un aplaudiment dels seus companys d'escó, que l'han abraçat en arribar al Saló de Plens.

Romeva ha estat traslladat passades les 8,30 hores d'avui des de la presó a la cambra alta en un vehicle de la Guàrdia Civil, que ha entrat al garatge de l'edifici on el polític ha estat lliurat a la Policia Nacional, que s'encarrega de la seva custòdia dins de la institució.

Però el senador electe no ha estat traslladat a l'hemicicle fins a les deu hores, quan ha començat la sessió de constitució del Senat. A l'acte assisteix la seva parella, Diana Riba, candidata també d'ERC a les europees.

Dins de l'Antic Saló de Plens, Romeva no està acompanyat per policies de manera que participarà en la sessió exactament igual que la resta dels senadors. El senador electe està assegut a primera fila de l'hemicicle envoltat pels altres dotze parlamentaris d'ERC i per senadors del PNB, el grup ha estat situat a continuació del d'Esquerra.

A la seva dreta es troba la portaveu de la seva formació al Senat, Mirella Cortés, i a la seva esquerra els senadors del PNB Nerea Ahedo i Jokin Bildarratz, portaveu dels nacionalistes bascos.