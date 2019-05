Separació de poders? (QUIN marro!)

Ahir els explicàvem que el manteniment de la presó preventiva als encausats per l'1-O era per assolir que la seva suspensió fos automàtica a tenor de l'art. 21.2 del Reglament del Congrés: un diputat queda suspès dels seus drets i deures «quan, concedida per la Cambra l'autorització objecte d'un suplicatori, ferma l'acta de processament, es trobés en situació de presó preventiva i mentre aquesta duri». Però la sala de Marchena decidí no demanar cap suplicatori a les cambres, perquè, esperant la seva decisió, segons la LEC, el judici s'hauria de suspendre; i, quin marro! Un cop començat el judici, per què demanar cap suplicatori? I passà el marro a les meses del Congrés i Senat. (En alguns parlaments europeus Marchena hauria d'esperar amb un flabiol sonant: no es permetria aquesta intrusió del poder judicial en el legislatiu.) Però, quan escric, encara no està decidit si Junqueras, Rull, Turull, Sànchez i Romeva queden suspesos dels seus drets polítics fonamentals, tot i ser electes (i, de retruc, els drets dels seus votants). Marchena ha insinuat a les meses de les cambres l'art. 384bis de la LEC amb què es va emparar Llarena per suspendre els cinc diputats i el president Puigdemont al Parlament català: «Ferma una acta de processament i decretada la presó provisional per delicte comès per persona integrada o relacionada amb bandes armades o individus terroristes o rebels, el processat que estigués ostentant funció o càrrec públic quedarà automàticament suspès en l'exercici d'aquest mentre duri la situació de presó». Llarena decretà la presó preventiva esperant aquest moment, això és, l'automatisme de la suspensió. Una suspensió força irregular perquè considera els presoners com a «rebels» sense que hi hagi sentència. Marchena ha volgut ser més elegant fent-ho sense fer-ho. I som on som. Els que han perdut les eleccions (PP, Cs, Vox i l'aparell mediàtic de la dreta) volen mantenir el relat català i pressionen Sánchez perquè el PSOE actuï a favor de la suspensió. A més, el beneficiaria perquè la seva investidura reduiria la majoria de 176 a 174 escons. (Nova incursió en el legislatiu!) Llarena fins i tot va permetre als diputats catalans de delegar les funcions en un altre diputat... Això el Reglament de les Corts no ho permet i sols accepta el vot telemàtic en els casos d'embaràs, maternitat, paternitat o malaltia greu. Quin marro!