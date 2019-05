El Suprem deixa en mans del Congrés i del Senat la suspensió dels presos electes

El tribunal Suprem va informar al Congrés i al Senat de la situació dels cinc presos electes perquè siguin les cambres les que estudiïn si han d'acordar la seva suspensió, una cosa que els magistrats consideren pertinent, si bé entenen que no és competència seva prendre aquesta decisió.

Segons fonts de l'alt tribunal, la Sala va remetre divendres passat a la presidència de les cambres l'acte on els autoritza sortir de presó per assistir als plens constitutius de les Corts, però en el que rebutja demanar permís al Congrés i al Senat per continuar amb la vista.

I ho va acompanyar d'un ofici d'unes línies on informa que envia l'acte «per a aquests efectes procedents», és a dir, perquè ara els lletrats de les cambres analitzin si és procedent suspendre Oriol Junqueras, Josep Rull, Jordi Turull, Jordi Sànchez -diputats electes- i Raül Romeva -senador electe- com a parlamentaris.

Fonts jurídiques consultades per Efe assenyalen que són el Congrés i el Senat les institucions competents per prendre aquesta decisió perquè en els seus reglaments ja recullen què fer en aquests casos, fins al punt que creuen que en el cas de la Cambra Baixa la suspensió és automàtica en existir un processament i estar en presó preventiva.

Creuen que no hi ha marge per a interpretacions i que la suspensió ha d'acordar-la la Mesa del Congrés quant tingui coneixement oficial de la situació dels electes, que és just el tràmit que ha realitzat ara la Sala.



«Cop a Catalunya»

Ciutadans demanarà avui, quan es constitueixin les Corts, la suspensió immediata dels diputats presos «que han intentat donar un cop a Catalunya», va avançar el líder de Ciutadans, Albert Rivera.

«Aquí se sentin els que defensen la sobirania nacional, no els que han intentat liquidar Espanya», va subratllar Rivera, insistint que no es poden seure en l'escó fins que no es resolgui la sentència del procés. Per la seva banda, el líder del PP, Pablo Casado, va exigir ahir que es prenguin mesures perquè els cinc presos «colpistes» que estan sent jutjats pel Tribunal Suprem siguin «suspesos» com a parlamentaris en aplicació del reglament i de la Llei d'Enjudiciament Criminal.

El diputat d'En Comú Podem que ocuparà la Secretaria primera de la Cambra Baixa, Gerardo Pisarello, va avançar ahir que el seu grup defensarà, en tot moment, els drets dels diputats presos electes i «l'autonomia parlamentària».



JxCat confia en la nova Mesa

El diputat electe d'ERC Gabriel Rufián va assenyalar que la intenció del seu grup durant la sessió constitutiva del Congrés és «aportar normalitat» a la presència d'Oriol Junqueras a l'hemicicle, al qual considera que fins i tot el president Pedro Sánchez hauria d'acostar-s'hi a saludar.

JxCat, la futura portaveu del qual, Laura Borràs, i Míriam Nogueras, van acompanyar els tres diputats electes de la formació que es troben presos a Soto del Real al costat de Junqueras, ERC va demanar que la nova Mesa sigui «demòcrata» i «deixi exercir els seus drets polítics» als seus companys a partir d'avui. La diputada electa de JxCat Laura Borràs es va mostrar ahir convençuda que la nova Mesa del congrés, que es constituirà demà, no suspendrà de les seves funcions com a futurs diputats Jordi Sànchez, Jordi Turull i Josep Rull.