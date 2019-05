Batet apunta a la suspensió dels diputats presos: «D'acord amb la llei sembla que tot indica a això»

La presidenta del Congrés, Meritxell Batet, ha apuntat a la suspensió dels diputats independentistes que estan en presó preventiva. En una entrevista a la Cadena Ser i preguntada per l'opinió de la vicepresidenta del govern espanyol en funcions, Carmen Calvo, que aposta per la suspensió, Batet ha respost que "d'acord amb la llei tot indica a això". "La llei d'enjudiciament criminal és bastant clara, el reglament també, però en qualsevol cas és bo respectar els temps i es bo que la Mesa es reuneixi per posar en comú reflexions", ha afegit. D'altra banda, la recent escollida presidenta de la cambra baixa ha defensat que si l'òrgan del Congrés pren una decisió serà "estrictament jurídica" i en cap cas política.

Batet ha explicat que després de reunir-se avui dimecres amb el Rei parlarà amb els membres de la Mesa per fixar la data de la reunió de l'òrgan. Ha apuntat que la Mesa es reunirà abans de les eleccions de diumenge però preguntada per si es prendrà una decisió sobre la possible suspensió dels diputats abans del 26-M, ha respost que no sap si donarà temps.

La presidenta del Congrés ha fixat com a "repte" de la legislatura que la cambra baixa no sigui un "xou poc edificant" cada setmana sinó un lloc de debat i, sobretot, de respecte. "Respecte a la llei i respecte a l'altre", són les premisses que la recent escollida presidenta de la cambra vol que regeixin la legislatura.

Després de la polèmica d'aquest dimarts per les fórmules d'acatament i prometatge dels diputats empresonats, Batet ha defensat que són similars a les que s'han produït els darrers anys.

La presidenta del Congrés s'ha mostrat sorpresa pels diputats que ja han estat al Congrés i han viscut altres situacions similars. "Sabien que no s'estava produint res molt diferent amb la peculiaritat que hi ha gent que venia de la presó", ha afirmat per després afegir que podrien haver tingut un "sentit de la institució superior".

Preguntada per l'ús de les llengües cooficials al Congrés, Batet ha situat aquesta qüestió al Senat, la cambra que representa els territoris. I ha assenyalat que a la cambra baixa també s'han utilitzat frases i expressions en català des del tribuna i ha afegit que ella mateixa ho ha fet.