Batet demana al Suprem un informe sobre la suspensió dels diputats presos

La presidenta del Congrés, Meritxell Batet, ha remès un escrit al Tribunal Suprem on demana qüestions relacionades amb la suspensió dels diputats i el senador empresonats, segons confirmen fonts jurídiques. L'escrit l'ha remès directament al president del Consell General de Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, per demanar-li que ho faci arribar als magistrats que jutgen l'1-O. La presidenta de la cambra baixa vol que el tribunal clarifiqui si es pot aplicar la suspensió dels presos per la via de l'article 384bis (la mateixa que va aplicar Llarena al juliol per suspendre els diputats al Parlament). Batet també tindria una altra via –assenyalada ja pels magistrats en una interlocutòria del 14 de maig- i seria suspendre Junqueras, Rull, Turull, Romeva i Sànchez a través del propi reglament de la cambra.

Aquest dimecres, la fiscalia també ha demanat al Suprem que comuniqui a Congrés i Senat la "suspensió immediata" dels parlamentaris a través del 384bis. El ministeri públic no vol esperar a què els lletrats interpretin si es pot fer amb el reglament del Congrés a la mà i demanen a Manuel Marchena i la resta dels magistrats que segueixin la via que ja va usar el magistrat instructor Pablo Llarena el juliol passat.

L'article 384bis de la Llei d'Enjudiciament Criminal determina que es pot suspendre de funcions el càrrec públic que estigui processat de manera ferma per rebel·lió i amb presó preventiva decretada.

Per altra banda, l'article 21.2 del reglament del Congrés estableix la suspensió de funcions quan s'ha tramitat el suplicatori, amb interlocutòria ferma de processament i el diputat està en presó preventiva.