El jutjat comença a bloquejar els comptes a processats de l'1-O

El jutjat de Barcelona que investiga els preparatius de l'1-O va començar ahir a bloquejar els comptes bancaris dels processats per malversació, per garantir la fiança de 5,8 milions d'euros que ha imposat a 17 dels investigats per la presumpta organització del referèndum. Segons van informar fonts de les defenses, els comptes bancaris de diversos dels processats per malversació van ser immobilitzats ahir per ordre del jutjat d'instrucció número 13 de Barcelona, sense esperar a que la magistrada resolgui els recursos presentats contra la fiança.

Els 17 processats per malversació en l'1-O van dipositar al jutjat gairebé 3,7 milions d'euros -recaptats a la caixa de solidaritat-, acompanyat d'un escrit en el qual van argumentar que la resta de la suma que la jutgessa els reclama equival als 2,1 milions que el Suprem va imposar com a responsabilitat civil als líders independentistes jutjats en l'alt tribunal. La setmana passada, la secretària del jutjat va certificar en un escrit que falten per pagar els 2,1 milions de la fiança exigida per la magistrada, per la qual cosa donava per iniciats els tràmits per garantir aquesta responsabilitat civil. Les defenses dels processats han presentat un recurs contra la resolució de la magistrada Montserrat de Toro - el testimoni de la qual del succeït en els registres del 20S en la conselleria d'Economia va ser clau perquè les acusacions imputessin rebel·lió a la cúpula del procés- en el que defensen que és la jutgessa, i no la lletrada de l'administració de justícia, la que ha de determinar la suficiència o no de les fiances mitjançant un acte motivat.

Aquest recurs s'uneix al que ja van presentar les defenses en contra dels 5,8 milions d'euros de fiança impostos, en el que sostenen que la justícia està reclamant indegudament els diners presumptament malversats en el referèndum per duplicat, en els processos oberts al Suprem i paral·lelament al jutjat d'instrucció 13 de Barcelona.