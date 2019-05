El jutjat de vigilància penitenciària revoca el tercer grau a Oriol Pujol

El jutjat de vigilància penitenciària número 2 ha decidit estimar el recurs que havia presentat la fiscalia i revocar el tercer grau a Oriol Pujol. La resolució és executable tot i que encara no és ferma i es pot presentar recurs contra la mateixa. La proposta de tercer grau havia estat elevada per decisió unànime de la Junta de Tractament de la presó de Brians 2 a la Secretaria de Mesures Penals, que l'havia ratificat. Pujol va ingressar voluntàriament al centre penitenciari el 17 de gener per complir una condemna de dos anys i mig de presó pel cas de les ITV. Des del 29 de març podia sortir del centre durant el dia i els caps de setmana.