Els quatre cervellets de Montoro

Esperant decisió sobre la suspensió dels presos polítics electes (la Fiscalia ja l'ha demanat, però sembla que les meses de les cambres volen tornar la pilota al TS), ahir al matí, al macrojudici els advocats de la presidenta del Parlament C. Forcadell ( Arderiu), de la consellera Bassa ( M. Bergés) i del conseller Mundó ( J. Riba) perfilaven serrells dels seus defensats i tothom anava amb peus de plom esperant les pericials. Per a la primera declararen a favor Jordi Martínez Soler, assessor del gabinet de Presidència del Parlament i responsable de les xarxes, i Ricard Gené, exmembre del Secretariat Nacional de l'ANC; a favor de la consellera, Rosa Maria Sans, cap del Servei de Programació i dinamització d'activitats a la Conselleria de Treball, i Enric Vinaixa, director general de relacions laborals i qualitat en el treball de la Conselleria de Treball; i, per al tercer, Ángel Cortadelles, funcionari i exdirector de Serveis de la Conselleria de Justícia. S'esperava que les pericials comencessin a la tarda, però Marchena proposà de començar-les després de la pausa de migdia.

Bergés i Riba protestaren per indefensió, ja que no disposaven de cap informe escrit dels pèrits. Marchena adduí que tampoc hi havia informes escrits d'una perícia mèdica demanada pels defensors i Van der Eynde sortí dient que els tindria ipso facto. L'excusa no valia i dos advocats més s'afegiren a la protesta. Es donà veu a Fiscalia i a l'Advocacia de l'Estat. Marchena demanà deu minuts de recés. Quan tornà justificà que seguiria amb la prova pericial amb d'altres arguments, entre els quals els de l'extemporaneïtat de la protesta. Aparegueren aleshores els quatre cervellets que Montoro posà a revisar els comptes de la Generalitat, ja que ell havia assegurat que no s'havia gastat ni un euro per al referèndum. Eren Mercedes Vega, sub-directora general d'estudis i coordinació de l'intervenció general de l'administació de l'Estat (el jutjat 13 la cridà per un informe emès el 29-X-18); M. Carmen Tejera, advocada de l'Estat en el Ministeri d'Hisenda (auxilià la GC en els seus informes); Sara Izquierdo, també advocada de l'Estat i excap de la Secretaria d'Estat d'Hisenda; i Teresa Hernàndez, funcionària del Ministeri d'Hisenda. Quatre cervellets que parlaven de lleis, informes, factures i pressupostos sense ni mirar papers com a testimoni de càrrec de la malversació. I, a la tarda, sant tornar-hi.