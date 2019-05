El Sindicat de Llogaters diu que el nou decret deixa fora quasi tots els contractes

El Sindicat de Llogaters va advertir que el decret del Govern que regula el preu del lloguer deixa fora la immensa majoria de contractes, «per no dir la totalitat», va apuntar a través de Twitter. «Cap dels contractes vigents estarà regulat. Si segueixes vivint al mateix habitatge i signes un contracte nou, la propietat podrà optar per no acollir-se a la regulació si així ho desitja», apunta el sindicat, que afegeixia, a més, que el decret «inclou un munt d'excepcions de diferents tipus pels nous contractes, com ara si és d'obra nova o si hi ha una rehabilitació integral». Al seu parer, aquesta regulació és una «farsa» que la Generalitat ha aprovat sense dialogar amb el moviment per l'habitatge.

També va criticar que el decret no estableixi cap sanció en cas d'incompliment de la llei i que l'única sortida que deixi als llogaters és portar el propietari a judici. Així mateix, el sindicat va lamentar que la regulació es faci en base a l'Índex de Referència de la Generalitat, un índex , va dir, basat en els preus de mercat actuals i, per tant, «irreals, de bombolla». «Aquest decret és el resultat d'haver treballat d'esquenes a la ciutadania, i molt particularment al moviment per l'habitatge», va concloure el sindicat, que va insisir que el Govern «no regularà els preus, sinó que anima perquè segueixin pujant».

Per tot plegat va demanar al Departament de Justícia que s'asseguin a parlar amb ells i amb les organitzacions socials i que garanteixin un índex de preus del lloguer vinculat als ingressos de la població, universal i d'obligat compliment.