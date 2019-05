Els 17 processats per malversació completen la fiança de 5,8 milions

Els 17 processats per malversació per l'1-O van dipositar al jutjat els diners i les propietats en aval que faltaven per completar la fiança de 5,8 milions d'euros que els va imposar la jutgessa de Barcelona, després que el jutjat comencés aquesta setmana a bloquejar-los els seus comptes corrents.

Segons van informar fonts de les defenses, els processats per malversació han pogut aportar en les últimes hores els diners i propietats en aval suficients per cobrir els 1,6 milions que encara faltaven per completar de la fiança de 5,8 milions exigida per la jutgessa que investiga els preparatius de l'1-O.

En concret, ERC va aportar 702.000 euros, l'Associació Catalana per als drets civils, 100.000 euros, i la Caixa de Solidaritat uns altres 75.000 euros, després de la crida efectuada en les últimes hores per part de partits i entitats sobiranistes després que aquesta setmana el jutjat comencés a bloquejar els comptes corrents dels processats per malversació. La resta dels diners pendents s'ha dipositat en forma d'aval sobre propietats d'alguns dels processats, cosa que ha permès cobrir la diferència que encara quedava per completar els 5,8 milions d'euros.

La jutgessa va imposar una responsabilitat civil de 5,8 milions d'euros a 17 dels 30 processats pels preparatius del referèndum als quals atribueix un delicte de malversació, entre els quals figuren exalts càrrecs i tècnics de la Generalitat suposadament involucrats en l'organització de l'1-O.

En una primera fase, els processats van dipositar al jutjat gairebé 3,7 milions d'euros - recaptats a la Caixa de Solidaritat -, al temps que van recórrer les fiances argumentant que la resta de la suma que la jutgessa els reclama equival als 2,1 milions que el Suprem va imposar com a responsabilitat civil als líders independentistes jutjats a l'alt tribunal.