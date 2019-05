Les empremtes confirmen que el cadàver del Prat és el de Janet Jumillas

Les empremtes dactilars van confirmar que el cadàver trobat dimarts passat en un solar del Prat de Llobregat és el de Janet Jumillas, la dona de 39 anys d'edat que va desaparèixer el passat 13 de març a Cornellà, segons van anunciar els Mossos d'Esquadra.

«La policia científica corrobora mitjançant les empremtes dactilars que el cadàver localitzat al Prat pertany a la jove desapareguda al març», van revelar els Mossos en un missatge en el seu compte de Twitter, en el qual recorden que per aquest cas van detenir dues persones: el presumpte homicida, en presó preventiva, i un suposat encobridor, que segueix en llibertat.

Segons van informar a Efe fonts judicials, la titular del Jutjat d'Instrucció número 4 del Prat, que va obrir diligències arran de la troballa d'aquest cadàver, encara no té coneixement que les proves dactilars hagin confirmat que el cos trobat en un solar és el de Jumillas.

Els forenses van efectuar ahir l'autòpsia al cadàver, que presentava un avançat estat de descomposició, després d'estar durant uns dos mesos a la intempèrie, a dins d'un forat de terra d'uns 4 metres de profunditat i 30 de longitud, en un descampat, tapat amb plàstics i mantes.

De fet, l'advocat de la família de Jumillas, Jorge Albertini, va assegurar ahir a la tarda a EFE-TV que no s'havia pogut corroborar la identitat del cadàver amb la prova de les empremtes dactilars, per la qual cosa s'hauria d'esperar uns tres o quatre dies a la certificació definitiva de les proves d'ADN practicades al cos. L'Ajuntament de Viladecans va decretar ahir un dia de dol oficial per l'homicidi de Janet Jumillas (era veïna del municipi).