Multa de 2.500€ a Eulàlia Reguant i Antonio Baños per negar-se a declarar

El tribunal del procés va ratificar la multa de 2.500 euros imposada als exdiputats de la CUP Antonio Baños i Eulalia Reguant per negar-se a contestar a Vox en aquell judici i va decidir remetre la causa a un jutjat de Madrid perquè investigui si van cometre delicte de desobediència. El Suprem va imposar al febrer sengles multes a Baños i Reguant per la seva negativa a respondre a Vox i els va donar cinc dies de termini per reconsiderar la seva posició. Els exdiputats van optar per recórrer la decisió del tribunal amb l'argument que van intentar oferir solucions per testificar sense respondre a Vox.