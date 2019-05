Oriol Pujol torna a la presó després que la jutgessa li hagi revocat el tercer grau

L'exdiputat de CiU al Parlament Oriol Pujol va tornar ahir a la presó després que el Jutjat de Vigilància Penitenciària 2 de Barcelona hagi revocat la seva classificació en tercer grau aprovada per la Secretaria de Mesures Penals de la Conselleria de Justícia, estimant així un recurs de Fiscalia.

En una interlocutòria, la magistrada acorda revocar el tercer grau en considerar que no és conforme a Dret i indica que la resolució és executable, després que el Ministeri Públic presentés al mes d'abril un recurs en veure «tracte privilegiat» a Oriol Pujol (condemnat a dos anys i mig de presó per tràfic d'influències, suborn i falsedat en document mercantil pel cas ITV).

Diverses fonts fiscals van informar que ahir al matí es va notificar a la Fiscalia l'acceptació del recurs contra el tercer grau i que «això implica el seu ingrés immediat a la presó», quelcom que es va produir ahir a la nit.

La jutgessa va valorar que en el cas de Pujol «no concorren favorablement qualificades totes les variables» que el reglament penitenciari estableix perquè es pugui classificar el penat inicialment en tercer grau.

Va indicar que «ni tan sols havien transcorregut dos mesos des del seu ingrés, per la qual cosa no pot afirmar-se que s'ha complert amb un període raonable d'observació que permeti a l'equip tècnic estudiar l'intern», la qual cosa veu indispensable per a la classificació inicial en tercer grau penitenciari.



«Dèficits de tractament»

Va afegir que concorren circumstàncies favorables com la seva primarietat delictiva, assumpció i reconeixement dels fets, pagament de les multes, sota risc de reincidència o adaptació sociofamiliar i tenir una ocupació, entre d'altres, però que aquestes dades no són determinants perquè «no s'observa que s'hagi produït durant l'escàs període d'ingrés cap canvi en els dèficits de tractament determinants del seu comportament delictiu».

La jutgessa va considerar que el temps que Pujol va estar duent a terme un programa sobre moral i valors des del 19 de febrer no és suficient, i que no consta valoració, consolidació i seguiment que s'hagin aconseguit «ni si han tingut cap efecte reeducador pel que fa a la seva conducta delictiva, centrada, segons els informes, en la cobdícia i la possible repercussió en el seu estatus social i les seves relacions de poder».

A més, va assegurar que la infracció de Pujol té especial rellevància en termes de repercussió social i institucional perquè era diputat del Parlament i va generar descrèdit en les institucions, i va actuar «aprofitant la seva privilegiada condició política i activitat pública per cometre els fets delictius que es van perllongar durant diversos anys i que han de ser objecte d'un important retret».

El tercer grau a l'exdirigent de CiU suposava que des del divendres 29 de març pogués sortir de la presó durant el dia entre setmana i ser a casa seva els caps de setmana. Finalment, la Secretaria de Mesures Penals de la Conselleria de Justícia va aprovar el 21 de març la classificació inicial de tercer grau de Pujol.