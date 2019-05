Buch veu difícil negociar amb els Mossos perquè no sap «qui els representa»

El conseller d'Interior, Miquel Buch, que ahir va signar el primer acord de millores laborals als Bombers des del 2006, va reconèixer que actualment veu «difícil» poder negociar amb els Mossos d'Esquadra perquè les seves eleccions sindicals estan impugnades i no sap qui són els seus representants. A les preguntes dels periodistes després de signar l'acord amb els Bombers, Buch va sortir així al pas de la querella que la Trisindical dels Mossos va interposar contra ell pels delictes de prevaricació i contra la llibertat sindical, en no convocar el Consell de la Policia des de fa quatre mesos, el doble del que preveu el seu reglament, per negociar millores al cos.

El conseller va reconèixer que la situació amb els sindicats dels Mossos és més complicada que amb la dels Bombers, especialment perquè els resultats de les eleccions sindicals del passat 11 de març han estat impugnats i no sap «qui són els seus representants».