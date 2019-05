El Govern vol «blindar» aquells que alertin de casos de corrupció

El vicepresident del Govern, Pere Aragonès, va garantir que una de les prioritats de l'executiu és posar tots els mecanismes per protegir la figura de l'alertador de casos de corrupció. En aquests moments, el Parlament està tramitant una proposició de llei sobre aquesta qüestió i Aragonès va manifestar el seu compromís de posar-la en marxa quan s'aprovi. Així ho va dir en declaracions als mitjans de comunicació després de reunir-se amb el conseller d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, Alfred Bosch, i l'activista i cofundadora d'XNet, Simona Levi. Aragonès va defensar que cal posar-ho fàcil a les persones que vulguin alertar de sospites sobre corrupció.

Per la seva banda, el conseller Bosch va afegir que el Govern vol ser dels primers a impulsar aquesta figura d'alertadors «blindats i protegits» i va recordar la recent directiva europea sobre aquesta qüestió. Segons Aragonès, l'Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) és qui ha d'assumir aquesta protecció però el Govern ha de posar els mecanismes tecnològics. Aragonès va defensar el compromís de l'executiu contra la corrupció i en favor de la transparència però va afegir que cal treballar encara més i ha fixat com a prioritat la figura dels alertadors. En la situació actual, com va explicar el vicepresident, quan es presenta una denúncia, es coneix la identitat de qui posa la denúncia i això «fa tirar enrere la presentació de denúncies». Segons va assenyalar Aragonès, la lluita contra el frau fiscal és una altra de les prioritats del Govern i va avançar que presentarà els eixos del nou pla contra el frau fiscal.