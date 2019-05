Oriol Pujol torna a ingressar a la presó i ho fa al mòdul semiobert de Brians

L'exdirigent de CDC Oriol Pujol estarà intern en règim ordinari en el mòdul semiobert de la presó Brians 1 de Sant Esteve Sesrovires, una vegada el jutge de vigilància penitenciària li ha revocat el tercer grau que la Generalitat li va concedir el mes de març passat.

Segons van informar fonts del Departament de Justícia, Pujol, condemnat a dos anys i mig de presó per cobrar comissions il·legals en l'anomenat «cas ITV», seguirà en el mateix mòdul de Brians 1 al qual acudia només a dormir des que el mes de març passat se li va concedir el tercer grau. El mòdul està inicialment destinat a interns en règim obert que poden passar el dia fora de presó, però també per a reclusos que, sense haver obtingut encara el tercer grau, comencen a gaudir de sortides puntuals o segueixen activitats de formació.

La Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima va rebre la notificació del jutge que revocava el tercer grau a Oriol Pujol ahir al matí, dues hores després de l'hora en què l'exdirigent de CDC sortia de presó, quan estava en règim obert.

Oriol Pujol, a qui ja s'havia notificat la resolució del jutge, va ser al mòdul de Brians 1 a l'espera que el jutjat comuniqués a la Secretaria de Mesures Penals la revocació del tercer grau que se li va concedir el mes de març passat.



Amb efectes immediats

En un acte que pot ser recorregut davant l'Audiència de Barcelona, el jutjat de vigilància penitenciària va revocar ahir el règim obert d'Oriol Pujol, amb efectes immediats, en estimar el recurs de la Fiscalia contra la decisió del Departament de Justícia de concedir-li el tercer grau. Oriol Pujol, que va ingressar a la presó de Brians 2 el passat 17 de gener després de ser condemnat per cobrar comissions il·legals, únicament anava a dormir a la presó des que el 29 de març va començar a gaudir del règim obert que li va concedir la Generalitat de Catalunya. En aquesta mateixa línia, la Fiscalia argumentava que concedir el tercer grau a Oriol Pujol transmetia a la societat «un perillosíssim missatge que és rendible delinquir» i que «la llei no és igual per a tots», en no castigar-se «amb la mateixa severitat» els delinqüents amb «elevat estatus social» respecte als «desafavorits». La Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima del Departament de Justícia va remarcar que es va complir el termini previst en el reglament penitenciari per classificar Oriol Pujol en tercer grau, ja que l'article 103.2 apunta que el període d'observació perquè la junta de tractament decideixi la classificació inicial d'un intern és de 60 dies com a màxim, «i no d'un mínim de 60 dies».