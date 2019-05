Les quatre primeres pericials (1,8 versus 87 milions d'euros)

En el macrojudici, aquests passats 22 i 23 s'han esbandit les proves pericials. Vuit, en total. En la 1a, testimoniaren Mercedes Vega, de la Intervenció general de l'Administació de l'Estat (requerida pel jutjat 13 per un informe emès el 29-X-18), i tres pèrits d'Hisenda, tres cervellets, escrivíem aquí mateix. Per a elles la suma de tots els imports de la suposada malversació per l'1-O seria de 917.648 ?. Com que la perícia venia del Jutjat 13 „contaminació?„ les defenses no hi van poder aportar pèrits contraris i protestaren. Omne bonum, quod habes, contaminat unica labes. A la 2a, en descàrrec de Cuixart, declararen una personalitat de prestigi mundial com Jean Paul Lederach i Jesús Castañar. Van deixar clar què era la no-violència i la desobediència civil (en el marc de la qual situaren l'1-O) i les seves tècniques. El TS es va haver de menjar el que deien perquè, segons la seva pròpia sentència 480/2009 (22-V-2009), «...la desobediència civil... no pot ser qüestionada en un estat democràtic». A la 3a van declarar junts els pèrits proposats per Fiscalia i Advocacia de l'Estat „que eren Carlos Javier Irisarri, tècnic SEGIPSA (Societat Estatal de Gestió Immobiliària del Patrimoni de l'Estat) i José Manuel Cámara, tècnic d'Ibertasa (empresa de taxació)„ i els de les defenses (que eren Jordi Duatis i Joan Güell, membres del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya). Per als primers, la renda potencial dels 2.259 immobles habilitats per al referèndum hauria costat 900.906,70 ?; per als altres, la manera en què s'havien fet els càlculs (i en donaren proves) era una aberració. La 4a va ser una nímia pericial filològica sense transcendència. De les quatre, podia semblar favorable a les acusacions sols la primera, que alguns consideren contaminada pel Jutjat 13 i no vàlida. És igual. A les males, estireganyades en el possible pels pèrits de càrrec, sumant totes les despeses es podria arribar a imputar als acusats una malversació de 1.818.554 ? virtuals. Saben quant va costat l' Operación Copérnico, el desplegament i estada dels CFSE a Catalunya? 87 milions d'? „44 vegades més„, aquests sí, gens virtuals i ben reals. Ningú no se'n farà responsable? Ja ho deia Horaci. Decipimur specie recti («Ens deixem enredar per una simple aparença de rectitud»).