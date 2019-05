Reguant (CUP) assegura que no pagarà la multa del Suprem

L'exdiputada de la CUP Eulàlia Reguant va declarar: «Ni pagarem la multa ni renunciarem als nostres principis», en referència a la multa de 2.500 euros que el Tribunal Suprem els ha imposat a ella i al també exdiputat Antonio Baños per no respondre a Vox durant el judici del procés al febrer. Reguant va criticar que «bàsicament» s'hagi hagut d'assabentar de la decisió del Suprem per la premsa i va explicar que també recorrerà la decisió del tribunal de derivar el cas a un jutjat de guàrdia per investigar si hi ha delicte. «En la lluita antifeixista és necessari plantar cara», va dir.