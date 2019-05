Colau felicita Maragall i afirma que Barcelona demana "un govern transversal"

L'alcaldessa de Barcelona i candidata a la reelecció per BComú, Ada Colau, ha felicitat aquest diumenge Ernest Maragall (ERC) per la seva victòria i ha assegurat que en les eleccions municipals els barcelonins han demanat "un govern ampli, transversal i d'esquerres".

Així ho ha sostingut al recinte industrial Fabra i Coats, després de perdre un regidor en relació amb les eleccions del 2015, quan en va obtenir 11, i quedar darrere d'ERC, que ha obtingut els mateixos regidors que BComú però prop de 5.000 vots més, amb més d'un 98% escrutat.

"És un resultat històric per a les esquerres d'aquesta ciutat. Hem de mirar més enllà del nostre melic. No va de sigles, de partits, va de persones. Va de lluitar per un món millor", ha sostingut, i ha posat en valor el resultat de BComú per ser molt més difícil d'assolir que el 2015 i tot això en un moment polític que ha qualificat de duríssim.