Dos anys i mig de presó a un advocat per quedar-se 100.000 euros dels seus clients

El Tribunal Suprem va confirmar la condemna a dos anys i mig de presó imposada per l'Audiència Provincial de Lleida a l'advocat Pere Rubinat per l'apropiació indeguda de 101.812,88 euros que pertanyien als seus clients, un matrimoni que havia rebut una indemnització per l'accident de trànsit en el qual va morir el seu fill. La sala penal de l'alt tribunal va desestimar el recurs de l'advocat de Lleida contra la sentència dictada al desembre de 2017 per l'Audiència Provincial, per la qual el va condemnar a aquesta pena de presó, més una multa de 2.520 euros, així com retornar als clients els diners que s'havia quedat d'ells.