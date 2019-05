Junqueras demana a Batet que reconsideri les suspensions

ERC va difondre ahir el seu escrit de petició de reconsideració dirigit a la Mesa del Congrés, a la qual acusa d'haver-se «extralimitat» en l'exercici de les seves funcions en suspendre els quatre diputats independentistes presos: Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, Jordi Turull i Josep Rull.

La Mesa, presidida per la socialista Meritxell Batet, va acordar aquest divendres suspendre els quatre diputats presos acusats de rebel·lió en la causa del procés, una mesura presa amb l'aval dels lletrats de la cambra, a la qual no obstant això es va oposar Unides Podem.

Junqueras, diu l'escrit, «a l'empara del que estableix el reglament» de la Cambra Baixa, «sol·licita la reconsideració de la decisió adoptada per la Mesa el Congrés el dia 24 de maig», per deixar «sense efecte la suspensió» dels «diputats electes en situació de presó preventiva». L'escrit, amb data d'ahir i signat per Gabriel Rufián i el propi Junqueras, demana, a més, que la presidenta del Congrés «adopti de manera immediata quantes mesures calguin per salvaguardar els drets i prerrogatives dels diputats»Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, Jordi Turull i Josep Rull. En cas de no fer-ho, adverteix ERC, «es podria estar vulnerant el dret de participació i representació política».



Norma processal

ERC al·lega que «no seria aplicable en aquest cas la suspensió prevista» en el reglament, «en no concórrer la totalitat dels elements requerits en aquest».

Segons els republicans, la Mesa també «s'ha extralimitat en l'exercici de les funcions que té encomanades» d'acord amb el reglament, «en donar aplicació a una norma de naturalesa processal sense que hi hagi hagut cap comunicació a la cambra per part de l'òrgan jurisdiccional que està coneixent el procés». «S'ha atorgat, doncs, facultats jurisdiccionals que de cap manera li corresponen d'acord amb allò establert reglamentàriament», afegeix el text.

En aquest sentit, segons va informar La Vanguardia, els advocats que formen part de l'equip de la defensa de Sànchez, Rull i Turull estaran aquest diumenge a la presó madrilenya de Soto del Real per començar a preparar aquests recursos.