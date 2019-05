Mor un repartidor de Glovo atropellat per un camió d'escombraries a Barcelona

Glovo ha lamentat profundament la mort d'un dels seus repartidors la passada nit a Barcelona en un accident de trànsit. En un comunicat, l'empresa ha explicat que està col·laborant "estretament" amb les autoritats per determinar les causes d'aquest "lamentable" succés. També ha indicat que estan contactant amb la família per transmetre'ls el seu suport i condol. Quan s'esclareixin els fets, ha continuat, Glovo iniciarà els tràmits per activar l'assegurança privada que cobreix l'activitat realitzada pel repartidor en casos d'accident. També aprofita per demanar "màxima prudència" fins que les autoritats resolguin el que va passar.

Un repartidor de 22 anys va morir dissabte a la nit en ser atropellat per un camió d'escombraries a la Gran Via, en la confluència amb el carrer Balmes. La víctima anava en bicicleta. L'accident va tenir lloc entre les 23 i les 23.30 hores. Es van activar patrulles de la Guàrdia Urbana i dotacions del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

Des del compte '#GlovoNosMata', aquest grup de treballadors ha subratllat que portaven molt de temps avisant que un accident d'aquest tipus acabaria per passar. "La precarietat ens mata, Glovo ens mata. No permetre ni una mort més. Prou!", han afegit.

El sindicat IAC-FAA ha convocat una concentració a la seu de Glovo de Barcelona aquest diumenge a la tarda. L'organització ha iniciat tot un procés de denúncia per aconseguir que els repartidors siguin reconeguts com a treballadors assalariats. Un dels punts que sempre ha criticat és la falta de protecció en matèria de riscos laborals i la fragilitat del col·lectiu davant dels accidents. "Doncs bé, aquesta nit s'ha pogut constatar el pitjor dels pronòstics, ser fals autònom mata", ha conclòs IAC-FAA.

La Unitat d'Investigació i Prevenció de l'Accidentalitat (UIPA) de la Guàrdia Urbana s'ha fet càrrec de la investigació de l'accident. Aquesta és la setena víctima mortal d'aquest any en accident de trànsit a la ciutat.