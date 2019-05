Així és l'«estafa del retrovisor», el truc que busca persones grans com a víctimes

Els Mossos d'Esquadra han demanat difusió davant l'«estafa del retrovisor», desconeguda encara per molta gent i que afecta, especialment, la gent gran.



Aquest truc consisteix en tres passos: primer, un vehicle xoca amb tu per simular el trencament d'un retrovisor. Quan et convencen que s'ha trencat per l'accident, et proposen pagar-los el retrovisor per evitar tràmits amb l'assegurança. És llavors quan t'acompanyen a un caixer per poder veure el PIN i robar-te la targeta.





? Si els teus pares o avis encara condueixen avisa'ls de l'estafa del retrovisor. Busquen gent gran com a víctimes i fan veure que els han trencat el retrovisor #VetllemPelsNostres pic.twitter.com/cFyC3I5fTb — Mossos (@mossos) 27 de maig de 2019