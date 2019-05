L'Audiència Nacional ofereix a Matalamala declarar voluntàriament abans de deixar el cas en mans del Suprem

El jutge de l'Audiència Nacional Manuel García Castellón ha ofert al senador gironí Josep Maria Matamala declarar voluntàriament com a investigat en la causa oberta per encobriment. Matamala viatjava amb l'expresident Carles Puigdemont el 25 de març de 2018 quan la policia alemanya el va detenir. També hi anaven l'historiador Josep Lluís Alay i dos Mossos d'Esquadra, que ja han declarat per aquest cas.

En el cas de Matamala, però, no se li havia pogut notificar la citació ja que es trobava a Bèlgica amb Puigdemont. Un cop que ha retornat a Catalunya, Matamala ha sol·licitat a l'Audiència Nacional personar-se en aquest procediment. En virtut del que estableix la llei, García Castellón li ofereix l'opció de declarar voluntàriament tot i estar aforat per ser senador. Si no accepta, l'Audiència Nacional s'haurà d'inhibir en favor del Tribunal Suprem i caldrà tramitar un suplicatori al Senat per continuar endavant amb el procediment.