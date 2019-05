El Suprem, convertit en sala de cinema

El judici del procés se submergirà aquesta setmana en la projecció d'una multitud de vídeos, tan anhelats per les defenses, que pretenen rebatre visualment el relat d'«odi» exposat pels agents de l'1-O, mentre que les acusacions intentaran replicar la suposada actitud pacífica dels votants. Una vegada que s'ha deixat enrere la fase testifical i pericial, durant tres dies el tribunal assistirà pacient a la projecció de centenars de vídeos sobre el que va ocórrer a Catalunya durant la tardor del 2017, que es limitaran fonamentalment als registres policials, la concentració massiva a la Conselleria d'Economia el 20-S i la jornada del referèndum de l'1-O, declarat il·legal.

Per part de la Fiscalia, es veuran al voltant d'un centenar de vídeos sobre l'assetjament que, segons van relatar els agents, van patir en els registres previs al referèndum, a les cases-casernes, així com els insults i agressions que van denunciar haver rebut l'1-O. Per contra, les defenses acumulen prop de 300 vídeos, molts amb durades d'escassos segons, amb els quals pretenen contradir aquest relat dels agents i demostrar que els ciutadans sempre van tenir una actitud pacífica. Hores i hores de projeccions en què les parts s'han de limitar a nomenar la ubicació de l'arxiu, la seva durada i el lloc, encara que pot ser que algú intenti mostrar la contradicció a la qual fa referència. Serà aleshores feina del tribunal limitar l'exposició d'acusacions i defenses per evitar que intentin ressaltar conclusions que només poden «aflorar» en els informes finals.

La projecció de vídeos ha estat des de l'inici del judici el gran reclam dels advocats d'alguns acusats, que durant setmanes van insistir el tribunal en la necessitat de mostrar-los mentre declaraven els testimonis de les acusacions. Peticions que es van topar de cara amb el «mur» del tribunal, que aviat es va adonar del feixuc pes de l'assumpte. No tenia sentit, segons el parer de la sala, organitzar una espècie d'acarament entre vídeos i testimonis, que a més d'allargar el judici, faria la prova impracticable. «L'esforç argumental no és per convèncer el testimoni a través d'un vídeo, sinó la sala, i nosaltres ja els valorarem més endavant», va dir el president del tribunal, Manuel Marchena, el segon dia de les declaracions dels testimonis.

Un vídeo sobre el 20-S, sol·licitat per la defensa de Jordi Cuixart, i un altre sobre càrregues policials a Sant Carles de la Ràpita (Tarragona) en ple interrogatori com a testimoni de l'expresident de l'Executiu Mariano Rajoy han estat els únics que fins avui s'han vist en sala.

La decisió dels magistrats ha provocat eternes topades entre el tribunal i les defenses fins al punt que el jutge Marchena els va acusar de crear un judici en paral·lel per escrit en haver dirigit una comunicació a la Sala en què denunciaven indefensió amb la postura dels jutges. «Farem com si això no ho hagués proposat vostè», va arribar a comentar el magistrat a un lletrat quan va persistir en la seva intenció de projectar vídeos.

Una vegada finalitzi la fase documental, el tribunal ha previst que la Fiscalia i la resta d'acusacions exposin les seves conclusions i informes finals el 3 de juny. Una setmana després, el 10 i l'11 de juny, serà el torn de les defenses, deixant previsiblement també aquest dia per a l'última paraula dels acusats.