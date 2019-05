Torra retorna al Palau la pancarta que reclama la llibertat dels «presos polítics i exiliats»

El president de la Generalitat, Quim Torra, no ha esperat ni un sol dia. I passat el període electoral, ha retornat a la façana del Palau la pancarta que reclama la "llibertat dels presos polítics i exiliats", en català i en anglès, amb un llaç groc que acompanya la llegenda. Torra va retirar-la després que la Junta Electoral li reclamés treure-la de la façana per entendre que en campanya electoral no podia estar penjada del balcó de la plaça Sant Jaume. Abans, però, el president s'hi va resistir, cosa que li va provocar acabar rebent una querella per desobediència a l'ordre de retirada. Aquest dilluns al matí, però, acabat el període electoral, la pancarta ha tornat a lluir des del mateix balcó que ho va fer fa setmanes.